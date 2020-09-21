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Deniz ulaşımında kış tarifesine geçildi

Büyükşehir Deniz Ulaşımı, 21 Eylül’den itibaren kış tarifesine geçti.

Deniz ulaşımında kış tarifesine geçildi

21 Eylül 2020 Pazartesi 16:43

  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı 2020-2021 Kış Sefer Tarifesi uygulamasına 21 Eylül 2020 Pazartesi günü (bugün) itibariyle başlandı. Hafta İçi ve Hafta Sonu Seferleri olarak hazırlanan tarifeler vatandaşlarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak oluşturuldu. Yolcu Vapuru Seferleri hafta içi İzmit – Gölcük – Değirmendere ve Karamürsel arasında 3 geliş 3 gidiş olarak düzenlendi. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de 3 sefer gidiş geliş yapan yolcu vapuru, ilk seferinde saat 11.15’de Değirmendere’den kalkarak saat 12.00’de Karamürsel’e varıyor. Karamürsel’den saat 10.15’de çıkan ilk sefer ise saat 11.00’da Değirmendere’ye varıyor.

 

VAPUR SAATLERİNİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Öte yandan Yolcu Motoru Seferleri Hat 2, Karamürsel – Hereke güzergâhında, Hat 3. İzmit – Gölcük – Derince – T.Çiftlik – Değirmendere güzergâhında ve Hat 4. Gölcük – Derince – T.Çiftlik – Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçti. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr internet sitesinde Vapur Saatleri linkinden takip edilebilir.


 

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