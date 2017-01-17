Denizden petrol dışıda başka atıklara da çıktı

Hafta sonu İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısı, tüm Körfez deniz hayatını tehdit etmeye başladı. Poliport tanklarında denize sızan CST700 ürününün dışında, Harikalar Plajı'ndaki kirliliğin CST1600 olması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

Hafta sonu İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısı, tüm Körfez deniz hayatını tehdit etmeye başladı. Poliport Limanı'ndaki kara tanklarından denize sızan yakıtın CST700 ürünü olmasına rağmen, Harikalar Plajı'nda deniz kirliliğine neden olan yakıtın CST1600 ile CST2000 arasında olması, gemi kaynaklı olma ihtimalini güçlendirdi. Poliport Limanı'nda kara tanklarından denize sızan ve çevre kirliliğine neden olan yakıtın CST700 ürünü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, Harikalar Plajı ve diğer 4 noktadan alınan numunelerde CST1600 ve üstü ürün olması, yakıtın Poliport Limanı dışında da denize sızdırıldığını ortaya koydu. Deniz Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Poliport Limanı'nın kara tanklarında CST700'ün üzerinde bir ürün olmadığı öğrenilirken, CST1600 ve üstü ürünlerin denizde kirliliğe neden olması, İzmit Körfezi'nden yükleme yapan asfalt veya ham petrol tankerinden denize basıldığı savını güçlendiriyor.

Öte yandan İzmit Liman Başkanlığı, EVYAPPORT, DP WORLD Yarımca, TÜPRAŞ Tesisleri ve Harikalar Plajı'nın da içinde bulunduğu 28 bölgeden topladığı numuneleri analiz edilmesi için TÜBİTAK'a gönderirken, özel şirketlerin yaptırdığı analizlerden gelen ilk sonuçlarda CST700'ün dışında, CST 1600 ve CST2000 ürünlerinin denize karıştığı tespit edildi. Deniz Haber Ajansı muhabirlerinin ulaştığı raporları yorumlayan uzmanlar, denizdeki petrol ve türevi maddelerin, CST700 ürününün kara tanklarından denize sızdığını, CST 1600 ve üzeri ürünlerin gemi kaynaklı olma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Bölgede ürün almaya gelen tankerlerin temizlik yapmadan gelme ihtimali sonucu denize basılmış olabileceğini kaydeden uzmanlar, 11 Ocak 2017 tarihinde bölgede bulunan tüm asfalat ve ham petrol taşıyıcı tankerlerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

DENİZ TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısından kaynaklanan deniz kirliliğine müdahale eden Med Marine Acil Müdahale Ekiplerinin yanında, Seagull Deniz Temizliği Şirketi ve Mare Deniz Temizlik Hizmetleri Şirketi ekipleri anlaşmalı olduğu İzmit Körfezi limanlarında temizliğe devam ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait yakıt toplama gemisi SEYIT ONBAŞI'da aktif olarak temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

DENİZ KUŞLARI TELEF OLUYOR

İzmit Körfezi'nde 28 bölgede ortaya çıkan deniz kirliliği deniz canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Başta karabatak ve martılar olmak üzere deniz kuşlarının yakıta bulanarak telef olduğu görüntülenirken, onlarca deniz kuşunun sahillerde can çekiştiği ortaya çıktı. İzmit Körfezinde önceki hafta Polioport Limanı civarında başlayıp körfeze yayılan ve çevre felaketine neden olan kirlilikle mücadele sonuç vermeye başladı. Gemi Trafik Hizmetleri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz'in Krizi yönettti. Genel Müdür Yardımcısı Okay Kılıç'ın da yine olay bölgesinde durumu yerinde inceledi. Olayın ilk anından itibaren Med Marine Holding çevre felaketine neden olan kirliliğe Dilovası, Hereke, Yarımca ve Derince bölgesi olarak tüm körfezde toplam 15 palamar botu ve hızlıbot ile karadan ve denizden 260 personelle müdahale etti.