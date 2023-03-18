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Derince Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 88.50 Oranında Zam

Derince Belediyesi çalışanlarının ücretine ve sosyal haklarına yüzde 88.50 oranında zam yapılarak, en düşük evli, bir çocuklu işçi ücreti net 14 bin 700 lira oldu.

Derince Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 88.50 Oranında Zam

18 Mart 2023 Cumartesi 12:48

                                           
 

 Derince Belediyesi çalışanlarının yer aldığı DERPAŞ bünyesindeki personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticelendi. Derince Belediyesi bünyesinde görev yapan 308 DERPAŞ çalışanını ilgilendiren sözleşme ile birlikte çalışanların ücreti ve sosyal haklarına ortalama yüzde 88,50 oranında zam yapıldı. Evli, bir çocuklu en düşük işçi ücretinin net 14 bin 700 lira olarak belirlendiği yeni sözleşme ile birlikte en düşük yevmiye 462 TL’ye yükseltilirken, yılda 20 gün olan ikramiye gün sayısı ise 40’a çıkarıldı. İzin ücreti ise 728 TL’den bin 500 TL’ye yükseltildi. 350 TL olan Ramazan Bayram ücreti 3 bin TL’ye, Kurban Bayramı ücreti ise 350 TL’den 5 bin TL’ye yükseltildi. Yemek ücretlerinin günlük 76,99 liraya, yakacak yardımının 750 TL’ye ve sosyal paketin bin 500 TL’ye yükseltildi. İşçilerin haftalık çalışma zamanı 45’ten 40 saate indirildi. Sözleşmenin ikinci yılında ise 6 aylık dilimler halinde zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre ikinci yılın ilk ve ikinci altı ayında işçilerin ücretlerine enflasyon artı bir puan refah payı oranında zam yapılacak. 
 Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ben sizlerden memnunum. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bundan sonra da 145 bin nüfuslu ilçemize hizmet etmek için gönülden çalışacak. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.  Toplu İş Sözleşmemiz çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun" dedi.   






                                 


İHA
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