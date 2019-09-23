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Devlet Bahçeli neden hastanede?

MHP lideri Devlet Bahçeli hasteneye kaldırıldı. Semih Yalçın Bahçeli'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli neden hastanede?

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:08

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için hastanede olduğunu, bilincinin açık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hastane önünde şu açıklamayı yaptı: Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır.

En son Gebze'de ameliyat olmuştu

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'nde kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

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