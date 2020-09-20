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Dilenciler hakkında işlem yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhtisas Zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilenciler hakkında işlem yapıldı

20 Eylül 2020 Pazar 11:38

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğini koruduğu, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yaptığı kaydedildi.Açıklamada, Büyükşehir İhtisas Zabıta ekiplerinin, il genelinde düzenli aralıklarla devriye görevi icra ettiği, bu görevlerde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren kişilerin, bulundukları yerlerden uzaklaştırıldığı aktarıldı.Dilenciler hakkında kanunlar çerçevesinde gerekli işlemin yapıldığı, ayrıca izinsiz seyyar satış yapan kişilerin de engellendiği bildirildi.



AA
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