Dilovası Belediyesi tam kadro sahada!

Başkan Şayir, beraberindeki belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Mimar Sinan Mahallesi’ni sokak sokak incelediler.

VATANDAŞLARI DİNLİYOR

Başkan Şayir, tüm mahallelerde eksikliklerin tespiti, yapılan çalışmalar ile birlikte halkın istek ve sorunlarını dinlemek için başlattıkları denetimlerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

SORUNLAR TESPİT EDİLİYOR

Yapılan denetimlerde mahallenin öncelikli sorunlarının biran önce giderilmesi talimatı veren Başkan Şayir, “Halkımızın sorunlarının ivedilikle çözümü için başlattığımız denetimlerin ilkini gerçekleştirdik. Mimar Sinan Mahallemiz’de talep edilen hizmetleri, öncelik sırasına göre yerine getirerek halkımızın daha güzel bir mahallede yaşamasını sağlayacağız” dedi.

HALKIMIZI ÖNEMSİYORUZ

Oldukça önemsediğimiz mahalle denetimlerimizin ilki oldukça verimli geçti. Hem halkımızı dinledik, hem de eksikliklerimizi tespit etme fırsatı bulduk. Mahalle denetimlerimizi bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz.

Tüm mahallelerimizin fizibilitesini çıkartarak çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz” dedi.





