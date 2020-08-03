Dilovası protokolü bayramda buluştu 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent bayramlaşması yapılamayan Dilovası’nda protokol bayramlaşma için buluştu. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gerçekleşen protokol bayramlaşmasına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, AK Parti İlçe Başkan vekili Yavuz Celep ve ilçe yönetimi MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, CHP İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Kızılay Şube Başkanı Süleyman Ok, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADILAR
Protokol önce İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı’nın misafiri oldular. Dilovası protokolü katıldıkları ziyaretlerde güvenlik gücü personelinin bayramını da kutladılar.