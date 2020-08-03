Dilovası protokolü bayramda buluştu

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve Dilovası Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek bayramlaştı.