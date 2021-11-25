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Dilovası Tepecik Köyü’nde Yol Konforu Arttırıldı

Dilovası Tepecik Köyü’nde doğal nedenlerden dolayı bozulan bazı yollarda, üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi

Dilovası Tepecik Köyü'nde Yol Konforu Arttırıldı

25 Kasım 2021 Perşembe 08:58


İlçe merkezleri kadar kırsal bölgelerdeki vatandaşların yol konforunu arttırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki köy yollarında üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası Tepecik Köyü’ndeki yollarda üstyapı çalışması yaparak yol konforunu arttırdı.

 

2 BİN 300 TON ASFALT SERİLDİ 

İl genelinde hava durumunun müsaitliğine göre çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası Tepecik Köyü’nde bulunan Bağiçi, Simge ve Ağca sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirdi. İş dahilinde soğuk asfalt olan ve doğal nedenlerden dolayı bozulan bu yollara, 2 bin 300 ton binder asfalt serimi yapıldı. Gerçekleştirilen üstyapı çalışması ile bölgedeki yolların konforu arttırıldı, ayrıca vatandaşların da memnuniyeti sağlandı.




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