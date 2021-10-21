Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Etkinliği

Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi.









Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkiliğe Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi Halil İbrahim Arslan, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

HAZRETİ PEYGAMBER VE VEFA

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Recep Apaydın “Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye'nin her yerinde bu önemli haftayla ilgili programlar yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız ayrıca bu yılki temanın "Hazreti peygamber ve vefa toplumu” olarak belirledi. Bizde İlçe Müftülüğü ve Dilovası Belediyesi ile ortaklaşa konferans düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

ŞAYİR, “ZULÜM, KAN VE GÖZYAŞI SON BULSUN”

Apaydın’ın ardından selamlama konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da “Öncelikle Mevlid-i Nebi Haftasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son yıllara baktığımızda nerede Müslüman bir halk varsa orada zulüm var, kan var, gözyaşı var. Mevlid-i Nebi Haftası hürmetine İnşallah bu zulüm, kan ve gözyaşı en kısa sürede son bulur. Rabbim bizi Peygamber efendimizin şefaatine nail eylesin. Onun yolunda gidenlerden eylesin. Rabbim bizi nice Mevlid-i Nebi Haftalarına kavuşturmayı nasip eylesin” dedi.

KUBİLAY, MEVLİD-İ NEBİ HAFTASININ HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLEDİ

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise yaptığı konuşmada “Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıldönümünü idrak etmek için düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftasının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

CİHAN, KONFERANS VERDİ

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği çerçevesinde hazırlanan Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu sinevizyon gösterisi gerçekleşti. Sinevizyon gösterisinin ardından programa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Sinan Cihan, Mevlid-i Nebi Haftasının anlam ve öneminin yanı sıra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet’in hayatı ve vefası üzerine bir konferans gerçekleştirdi. Konferansın ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, Cihan’a konferansından dolayı çiçek takdim ettiler. Çiçek takdiminin ardından Kuran Tilaveti devam ederken son olarak İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Hazreti Peygamber ve Vefa temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.