Doğan Cüceloğlu Son Yayınıyla Veda Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 virüsünün başladığı günden beri canlı yayınlarda birçok ismi ağırladı. Fakat yapılan son yayının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesini hüzne boğacağını kimse tahmin etmiyordu. Kılavuz Gençlik Projesi çerçevesinde gerçekleşen söyleşilerde, en son geçtiğimiz günlerde evinde düşme sonucu hayatını kaybeden ünlü psikolog Profesör Doğan Cüceloğlu ağırlanmıştı. Samimi sohbet havasında geçen yayında özellikle dijital çağa uyum konularında Cüceloğlu bilgiler paylaşmış, o keyifli sohbetiyle adeta okurlarına, tüm sevdiklerine ve Kocaeli halkına veda etmişti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PROGRAMLARINA KATILIYORDU

Ani vefatıyla herkesi hüzne boğan Doğan Cüceloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin programlarına katılmaya özen gösteriyordu. Son yayınında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nden övgüyle bahseden Cüceloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a selam yollamış ve kendisini yapılan çalışmalardan dolayı tebrik etmişti.

DUYGULARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cüceloğlu, Kılavuz Gençlik’le son yayını olan ‘Dijital Çağda Uyum’ söyleşisinde sevenlerine son kez seslendi. Cüceloğlu “Her gün kendinize sorun, bugün ben hayatımda ne kadar mutluyum ve haftada bir ortalama alın. Yaşamın anlamı duygularla geliyor. İlkokuldan itibaren ‘duygularımızı tanıyalım’ dersleri olmalı. İnsanlar duyguların farkına vardığı zaman mutlu oluyor. Duygularımız bizim yaşam elçilerimizdir. Duygularımız her zaman bizi özümüze geri döndürmek için uğraş verir. Öze dönüşün ilk adımı duyguları fark etmedir. İçimizdeki çocuk küçüldükçe makam mevki bize mutluluk getirmez, içimizdeki çocuğumuzu büyütelim.” diyerek duyguların önemine dikkat çekmişti.

YAŞAMA DAİR SON SÖZLERİ

Merhum Cüceloğlu yaşamla ilgili son kez sevenlerine şu bilgileri aktarmıştı. “Yaşamın zor dönemleri var ve zor dönemler her zaman devam eder. Önemli soru şu ben bu zor dönemin farkında mıyım? Ve baş edecek gücüm var mı? Her günü bilinçli olarak yönetilmesi gereken bir gün olarak görmeliyiz. Çünkü dijital etkilerle her gün birbirinden çok farklı geçiyor. Mesela ben artık sesli kitap okuyup evde 3 km yürüyebiliyorum. Günümü yönetmeye çalışıyorum, bilincim bana bunu söylüyor. İngiltere, Amerika ve diğer yerlerde olan etki alanımın dışında gerçekleşen olaylar da bizi meşgul edebilir. Bizim yapabileceklerimiz önceliklerimizi belirlemek. Bu duygularımızı daha çok bize tanıtır. Bununla birlikte niyetimizi iyi belirlemek lazım, iyi niyet bizi bilgiye götürür. Anne babalar iyi niyetle başlamalı, iyi niyet çocuklar için iyi bir öğretidir. Sevgili ebeveynlerimiz! Kendilerine şu soruları sormalı bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim.”

İLME ADANMIŞ BİR ÖMÜR

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyordu. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelen Cüceloğlu, ortaokulu da orada bitirdi. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ömrünü ilime ve bilime adayan Doğan Cüceloğlu Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm okurlarına baş sağlığı diliyoruz.











