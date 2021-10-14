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DURSUN ALİ ERZİNCANLI, DARICALILARLA BULUŞACAK

Darıca’da Mevlid Kandili özel programı

DURSUN ALİ ERZİNCANLI, DARICALILARLA BULUŞACAK

14 Ekim 2021 Perşembe 13:47


Darıca Belediyesi tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla “Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu” adı altında özel bir gece düzenlenecek.

Darıca Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili münasebetiyle 15 Ekim Cuma günü özel bir program düzenleyecek. “Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu” adı altında düzenlenecek olan Mevlid Kandili Özel Programı, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak.

PANDEMİ KURALLARINA UYGUN

Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada programların Covid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştiği ifade edilirken etkinlikleri izlemek isteyenlerin kurallara uyması istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Covid-19 tedbirleri kapsamında programa katılacak vatandaşlarımızın iki doz aşı yaptırmış olmaları veya hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın son 48 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testi sonucu negatif olduğunu HES kodundan belirtecek şekilde katılmaları gerekmektedir.”


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