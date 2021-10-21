En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi Gebze’de Tanıtıldı





İç İşleri Bakanlığının 81 vilayette hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’nin tanıtımı, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen toplantıyla yapıldı. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli rehberlik öğretmenlerine yönelik tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve ilçe protokolü katıldı. Toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Evladı için gecesini gündüzüne katan kıymetli anneler, bedenen, ruhen ve tüm değerleriyle yetişecek sağlıklı nesillerin de bir anlamda mimarlarıdır.

BÜYÜKGÖZ: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Biz nemelazımcılık yapamayız. Benim çocuğum, benim akrabamın evladı değil diye bakamayız. Uyuşturucu musibetiyle mücadelede tüm paydaşlarımızla birlikte her türlü çabayı ortaya koyacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın odağına gençlerimizi aldık. Uyuşturucuyla mücadelede almış olduğumuz kamu sorumluluğunu hep birlikte yerine getirerek evlatlarımızı bu tür belalardan ve kötülüklerden hep birlikte koruyacağız inşallah” dedi.

GÜLER: FARKINDALIK YARATACAK BİR PROJE

Başkan Büyükgöz’ün ardından programda bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise şunları söyledi: “Geleceğimiz, istikbalimiz olan gençlerimizin yararına bir projenin tanıtımında bir aradayız. İç işleri Bakanlığımızın 81 vilayette hayata geçirdiği bu proje; kullanım yaşı her geçen gün düşen bu illetle toplumsal farkındalık yaratarak mücadelede önemli katkı sunacak bir proje. Milli eğitim camiamızın kıymetli üyesi siz değerli eğitimcilerle birlikte çalışacağız. Bu illet mücadeleyi hep birlikte kazanacağız inşallah. Tedavi içinde Kocaeli’de üniversite bünyesinde hizmet verecek bir AMATEM binası yapılıyor. 2022 bahar-yaz aylarında tamamlanacak. Duyarlılık gösterdiğiniz için ve toplantıya katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum.” Selamlama konuşmalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memureleri Banu Altıntaş ve Tuğçe Nur Gazi tarafından projenin detayları hakkında öğretmenlere bilgilendirmede bulunuldu