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Enerji Verimliliği Kocaeli’nde konuşulacak

Başkan Büyükakın, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve yönetimini makamında konuk etti.

Enerji Verimliliği Kocaeli'nde konuşulacak

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve yönetimini makamında konuk etti. Kocaeli’nde gerçekleştirilecek V. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, yenilenebilir doğal enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük özen gösterdiklerini dile getirdi. Dünyada, ülkemizde ve kentimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekilen görüşmede, Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarının enerji temininde dışa bağımlılığı ile enerji maliyetlerini azaltmak için çevreye duyarlı ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ndan azami seviyede yararlanıldığını da vurguladı.

 

KÜREKÇİ, “ÇOK DEĞERLİ GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLECEK”

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenecek V. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, 18-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılacağını dile getiren Şube Başkanı Murat Kürekçi, “İlgili mühendis ve teknik personelin delege olarak kongreye katılmasını arzu ediyoruz. Düzenleyeceğimiz kongreye destek verecek paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Enerji Verimliliği üzerine çok değerli görüşler bu kongre de dile getirilecek” açıklamasını yaptı.  Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan V. Enerji Verimliliği Kongresi’nin Kocaeli açısından çok önemli bir değer olduğunu ziyaret nedeniyle söyleyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizi ve dünyamızı yakından ilgilendiren Enerji Verimliliği hakkında bir kongrenin Kocaeli’nde yapılacak olmasını çok kıymetli buluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kongrenin yapılmasında bize düşecek görevleri de yerine getirmeye hazırız” dedi.

 

TOPLAM ENERJİ ÜRETİMİ 5,4 GWH

Bütün dünyada enerji verimliliği; ekonomik büyüme, enerji arz güvenliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi bir dizi politika hedefine ulaşmak için önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade edilen birliktelikte, enerji verimliliğinin sağlayabileceği ekonomik ve çevresel faydalarda özellikle vurgulandı. Enerji verimliliği için yapılan yatırımlar, ülkelerin ekonomisine gayri safi milli hasıla artışı ile istihdam artışı sağlaması yanı sıra dış ticaret açığını azaltarak doğrudan veya dolaylı birçok katkı sağladığı da belirtilen görüşmede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Güneş Enerji Santralleri(GES) projelerinin geldiği son durum da ele alındı. İSU’nun Kullar Atıksu Arıtma Tesisi’nde yirmi bin ve Namazgah Barajı çevresinde altmış bin metrekare GES projesinde aktif olarak elektrik enerjisi üretildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu iki tesisimizde toplam enerji üretimi 5,4 GWh’dır” açıklamasını yaptı

 

KONGRE’DE NELER KONUŞULACAK

18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi, #gelecegimizenerji ana temasıyla, Türkiye’deki Enerji Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen durum ve çözüm önerilerinin ortaya konulacağı bir kongre olacak. Kongre’de, bilimsel ve teknolojik araştırma oturumları, paneller ve forumlar, seminerler ve kurslar aracılığıyla, konusunda uzman olan kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin, sektörde ürün ve hizmet üreten firma ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması amaçlanıyor.


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