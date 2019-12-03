ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ ANLIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Engelsiz Bakış Paneli’ne katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde düzenlenen panelde Başkan Tahir Büyükakın; görme engellilerin dünyasını, yaşantılarını ve karşılaştıkları güçlükleri tecrübe edebilmek için gözlerini özel bir gözlükle kapatarak görme engelli gibi yürüdü. Yaşadığı tecrübeyi ve duygularını farklı bir bakış açısıyla anlatan Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

“EMPATİ YAPARAK İŞİN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ”

“Biz gözümüze gözlük takıp görmediğimizde ya da kulaklarımızı duymaz hale getirdiğimizde engellileri anlamış olmuyoruz. Onların yaşamı başka şekilde değerlendirilmeli, bence en önemli husus da bu. Aslında temel olarak yapmamız gereken şey, ne yapmamız gerektiğini onlara sormak olmalı. Yani bir konuda karar alırken onlarla beraber karar almalıyız. Kendi başımıza empati yaparak bu işin üstesinden gelme şansımız yok. Belki şunu yapabiliriz, konunun farkında olabiliriz ve konuyu fark ettirebiliriz.

“ENGELLİLİĞİN NASIL OLDUĞUNU ENGELLİLERLE ANLATMALIYIZ”

Ama ne yapacağımız hususuna geldiği zaman onu kesinlikle spesifik engelleri yaşayan arkadaşlarımızla birlikte çalışılması ve hazırlanması gereken bir mesele olarak ele alınmalıdır. Aksi takdirde biz sadece 3 Aralık’ta veya benzer günlerde onların bu günlerini tırnak içinde söylüyorum tebrik ederiz ve kutlarız. Oysa kutlanacak bir şey yoktur, sadece hatırlanacak ve fark edilecek bir şey vardır. Bir kez daha hatırlatıyorum; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olmasın çünkü kutlu olacak bir şey yok. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelliliğin nasıl bir şey olduğunu engellilerle birlikte herkese anlatacağımız bir gün olarak yaşayalım.

“BANT TAKIP GÖREMEYİNCE ENGELLİLERİ ANLADIĞINI ZANNETMENİN YANLIŞ OLDUĞU MESAJINI VERDİK”

Mesele biraz önce ben de görmeden yürümeye çalıştım. Bunu Dilek arkadaşımızla beraber tasarladık. Dilek arkadaşımız böyle anlatılması gerektiğini anlattı bana, ben sadece ona tercüman oluyorum. Dilek arkadaşımız dedi ki bana, ‘Gözünüzü kapatarak görmediğinizde engellileri anlıyor değilsiniz. Çünkü biz gözümüze bir şeyler takıp kapatıp görmeden gezmiyoruz ve sizin kadar da zorlanmıyoruz’ dedi. Dolayısıyla bugün, gözüne bir bant takıp göremez hale getirip, görme engellileri anladığımızı zannetmenin yanlış olduğu mesajını verdik.”















