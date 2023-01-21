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ERCAN DALKIKIÇ VEFAT ETTİ

Kocaeli Dilovası nın Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç vefat etti Kalp krizi sonucu vefat eden Dalkılıç bu gün ikindi namazına müteakip Dilovası merkez camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilecek

ERCAN DALKIKIÇ VEFAT ETTİ

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:40

Gebze gazetesi olarak Ercan Dalkılıç a Allah dan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz
Ercan Dalkılıç Kimdir ?
1958 yılında Bingöl’ün Kiğı İlçesinde doğdu. Babasının işi gereği Ankara’ya giderek burada ilk ve orta öğretimini tamamladı. 1970’li yıllarda Dilovası’na yerleşerek, 1985 yılına kadar Kocaeli ile İstanbul’un değişik işletmecilik ve esnaflık yaptı.
1986’daki referandumun ardından 1987 yılında yapılan seçimlerde Dilovası beldesi belediye başkanı seçildi. 1989 yılı seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. 1994 yılında tekrar aday oldu ancak seçimleri kaybetti. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, 1999-2004 yılları arasında tekrar belediye başkanı seçildi.
Ercan Dalkılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.(internet sayfası )
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