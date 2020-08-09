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Erdoğan bugün Gebze'de!

Erdoğan bugün Gebze'de!

Erdoğan bugün Gebze'de!

09 Ağustos 2020 Pazar 15:46

 Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve ailesi sponsorluğunda yapılan Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nin açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK’ın alt kuruluşu olan ve Milli Savunma için Ar-Ge çalışanları yapan TÜBİTAK SAGE’de bugün saat 16.00'da inceleme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'ne gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 18.00'de gerçekleştirilecek açılış töreni için hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir hazırlık içerisine giren Kocaeli Üniversitesi personeli tüm binayı dezenfekte etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasa geçecek kişiler ise koronavirüs testi yaptırdı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aracı ailesini yaptırdıkları 5 katlı, 84 oda ve 140 yatak kapasiteli hastane için ödüllendirilecek.

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