banner572
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esnafa Üçüncü Destek Ödemeleri Yatırılmaya Başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf kartlara üçüncü ödemeler yatırılmaya başlandı.

Esnafa Üçüncü Destek Ödemeleri Yatırılmaya Başlandı

03 Mart 2021 Çarşamba 14:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketine başvuran 6 bin 500 esnafa, ‘esnaf tanımlı’ 41 kart dağıttı. Dağıtılan 41 Kartlara 3. ödemeler yatırılmaya başlandı.

 

ESNAF TANIMLI 41 KART

Tüm dünyada etkisini gösteren ve salgınla mücadele kapsamında işleri aksayan esnafa yardım elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketine başvuran ve gerekli şartları karşılayan 6 bin 500 esnafa, ‘esnaf tanımlı’ 41 kart dağıtılmıştı.

 

1000 TL’LİK ÖDEME

Kocaeli’nde ikamet eden, 18 yaşından büyük olan, Şahıs veya Basit Usul'e tabii vergi mükellefi olması ve işletmenin faal durumda olması gibi şartları karşılayan esnaflara ikinci ödemeler yapıldı. Mart ayı ödemesi kapsamında Bin TL’lik 3 ödeme 41 Karta yatırılmaya başlandı. Daha öncede Ocak ve Şubat aylarında Bin TL’lik ödemeler kartlara yatırılmıştı.

 

PANDEMİ SÜRESİNCE 238 MİLYON ÖDEME

2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf Kart sahiplerine aylık 1000 TL tutarında Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek verildi. Esnafa yapılan destekle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş oldu.

 

HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “2020 Yılının Mart ayından itibaren ülkemizde Covid-19’la mücadele başladı. Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Ocak, Şubat ve Mart aylarında Bin TL’lik ödemeler yaptık. Bugün itibariyle 3. ödemeler 41 Karta yatırılmaya başladı. 2 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında esnafımız kepenklerini açtı. Yeni bir başlangıç yapan esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelili Öğretmenin Mardin Paylaşımı Duygulandırdı Kocaelili Öğretmenin Mardin Paylaşımı Duygulandırdı
Yeni Dönem Covid-19 Mücadelesi 8 Maddeyle Sürecek Yeni Dönem Covid-19 Mücadelesi 8 Maddeyle Sürecek
Oryantiring Heyecanı Yaşandı Oryantiring Heyecanı Yaşandı
Kocaeli’de 2020 Yılında 337 Km Dere Temizliği Yapıldı Kocaeli’de 2020 Yılında 337 Km Dere Temizliği...
Serebral Palsi Hastası Canan, “para at terbiyesi“ Yarışmasında Başarı İçin Mücadele Verecek Serebral Palsi Hastası Canan, “para at terbiyesi“...
Çayırova Üstgeçidi Kuzey Kısmı 15 Gün Kapalı Çayırova Üstgeçidi Kuzey Kısmı 15 Gün Kapalı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaelili Öğretmenin Mardin Paylaşımı Duygulandırdı
Mardin’de görev yapan Kocaelili öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mardin’de yapılan...

Haberi Oku