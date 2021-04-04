Fahrettin Altun'dan bildiri tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi” dedi.

İ letişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirallere tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerine yer verdi.