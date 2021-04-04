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Fahrettin Altun'dan bildiri tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi” dedi.

Fahrettin Altun'dan bildiri tepkisi

04 Nisan 2021 Pazar 13:53

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli 103 amirallere tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Altun, "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek" ifadelerini kullandı.

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