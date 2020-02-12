banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fikri Işık'ın halası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi

Fikri Işık'ın halası son yolculuğuna uğurlandı

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:05

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik, Körfez ilçesinde  son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden 83 yaşındaki Mevlüde Çelik için Kışladüzü Camisinde cenaze namazı kılındı.

Çelik'in cenazesi, İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan namazın ardından Yukarı Hereker Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, milletvekili Işık ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KörfezCenazeMevlüde çelikFikri Işık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehitlerimiz Var Başımız Sağolsun Şehitlerimiz Var Başımız Sağolsun
Tübitak Gıda Bölümü Başkanı Cesarettin Alaşalvar'ın Annesi Vefat Etti Tübitak Gıda Bölümü Başkanı Cesarettin Alaşalvar'ın...
Büyükakın, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek Büyükakın, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek
Fikri Işık'ın acı günü Fikri Işık'ın acı günü
İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret İnce'den şehit Karagöz'ün ailesine ziyaret
Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız! Filistinlilerin Haklı Davaları İçin Meydana Çıkmalıyız!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Şehitlerimiz Var Başımız Sağolsun
Suriye’yi yıllardan beri cehenneme çeviren milyonlarca insanı katleden Esad ve yandaşları zalimliklerine...

Haberi Oku