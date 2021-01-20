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Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılanmasına Devam Edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılanmasına Devam Edildi

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:15

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi, SEGBİS irtibatı kurulamadığı için katılamadı. Avukatları ve yeminli tercüman ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun 26 Ekim'de dosyaya eklendiğini bildirdi.

Söz alan Yahya Keblawi'nin avukatı Sabih Sorucu, adli tıp raporunun önceki savunmalarını doğruladığını söyledi. 

Maktul Siwar Keblawi'nin tüm raporlarının geldiğine dikkati çeken Sorucu, düşme öncesi ve sonrasında herhangi bir zorlama olmadığı ve ölümün düşme sonucu gerçekleştiğinin söz konusu raporlarla kesinleştiğini ileri sürdü.

Sorucu, ailenin kızlarıyla herhangi bir sorunu olmadığını öne sürerek, müvekkillerinin çeviri hatası nedeniyle bu duruma düştüğünü iddia etti.

Zekharya Keblawi'nin avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu ise Siwar Keblawi'nin kendisini aşağı attığının adli tıp raporuyla teyit edildiğini savunarak, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını bildirmek üzere dosyanın savcıya tevdi edilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

- Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



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