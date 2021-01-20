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Flamingolar İzmit Körfezi'ni Mesken Tuttu

KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın en baskın ailesi flamingolar, havaların soğumasına rağmen buradan ayrılmıyor.

Flamingolar İzmit Körfezi'ni Mesken Tuttu

20 Ocak 2021 Çarşamba 14:08

Su ve kıyı kuşu türünün göç yolu üzerinde önemli bir istasyon olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, uluslararası göç zinciri üzerindeki alanlardan da bir tanesi. Bu yüzden göçmen türlerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek yaşamını sürdürmesi açısından ayrı bir öneme sahip. 

Koruma altındaki sulak alanı mesken tutan flamingolar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Renkli görüntülere sahne olan sulak alanda, flamingoların yanı sıra yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri de gözlemlenebiliyor.





















AA
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