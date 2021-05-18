Gazeteci Ali Şahin’in Babası Vefat Etti

www.gebzegazetesi.com olarak, merhum Mustafa Şahin’e Allah’tan rahmet, Adem Şahin’e acil şifalar diliyoruz.





Gebze bölgesinin tanınmış gazetecilerinden Ali Şahin’in Samsun’da ikamet eden babası Mustafa Şahin (87) hayatını kaybetti. Bir süre önce Covid 19’a yakalanan baba Mustafa Şahin tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa Şahin, önceki gün Samsun’da düzenlenen cenaze törenini ile aile mezarlığında toprağa verildi.



KARDEŞİDE YOĞUN BAKIMDA

Baba Mustafa Şahin’in vefatı büyük üzüntüye neden olurken, gazeteci Ali Şahin’in erkek kardeşi Adem Şahin’in de covid 19 tedavisi gördüğü öğrenildi.

Gebze gazetesi olarak, merhum Mustafa Şahin’e Allah’tan rahmet, Adem Şahin’e acil şifalar diliyoruz.



