Gazetemize 3 Ödül birden!

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 3. Gazeteciler Yarışmasında Gazetemiz, ‘En iyi mizanpaj’ dalında birinci, ‘En İyi Haber’ dalında ikinci olurken, Kurucumuz İsmail Kahraman da Gazetecilik de 42.Yıl Vefa plaketi aldı.

16 Ocak basın Onur günü Kutlamaları dün İzmit’te gerçekleştirildi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Basın Onur Günü etkinliklerinde Gazetemiz 3 Ödüle birden layık görüldü. 14 Ocak’da başlayan Basın Onur Günü etkinliklerinin finali, dün yapıldı. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan programa 51 İlden konuklar katılırken, Kocaeli protokolü de Gazetecileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin bu anlamlı organizasyonunda Gazetecilik mesleğinde 42 yılı geride bırakan Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman, Meslek de 41 Yılı geride bıraktığı için vefa ödülüne layık görüldü.





EN İYİ MİZANPAJ ÖDÜLÜ GAZETEMİZE

Bu yıl 3.Yapılan Gazetecilik yarışmasında ise Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Evren Kızıltaş da terörle Mücadelede şehit düşen Gebzeli Uzman Çavuş Ümit İnan için hazırladığı özel sayfa ile Aybey Kahrımanlı Mizanpaj dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Son 3 yıldır Mizanpaj kategorisinde derece yapan tek isim olan Kızıltaş, Geçtiğimiz yıl 3, 2015 yılında ise 2.olmuştu. 3 yıldır kürsüden inmeyen Kızıltaş bir kez daha gururumuz oldu.







EN İYİ HABER DALINDA İKİNCİLİK

Gazetemiz Genel yayın Yönetmeni Ömür Kavran ise Haber Dalında Gebze’ye ikincilik getirdi. Bu yıl Merhum Ali Aydemirer adına yapılan En İyi haber yarışmasında Genel Yayın Yönetmenimiz Ömür Kavran Gebze’de bulunan Hünkar Çayırı’nın satışını konu alan, “Tarihi skandal”haberiyle İkinci olmayı başardı. Hatırlanacağı üzere mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi’nde olan Fatih’in Otağı Hünkar Çayırı, geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından skandal bir şekilde satışa çıkarılmış, Gebze’de aylarca tartışmalara konu olan bu hadise üzerine bizzat Milli savunma Bakanı Fikri Işık devreye girerek satışlın önüne geçmişti.







BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Düzenlenen Basın Onur Günü organizasyonunun ilk konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, “İçinde özgürce yaşadığımız vatan toprakları, çok önemli ve tarihi kırılma noktalarının ardından, çok çetin mücadelelerin sonrasında bizlere sunuldu. Çanakkale ruhu ve milli mücadele ile yüz binlerce şehit vererek misak-ı milli sınırlarımızın oluşturulması, meclisimizin açılması, cumhuriyetimizin kurulması, demokrasiye geçilmesi; kuşkusuz ki bunların tamamı ülkemizin kaderini tayin etmiş, bizleri bugünlere getirmiştir. 16 Ocak da, tıpkı bu tarihi kırılma noktaları gibi büyük öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te, az önce ilk törenimizi gerçekleştirdiğimiz Kasr-ı Hümayun’da bir grup gazeteci ile saatler süren toplantı yapmış, bu toplantıda ilk defa cumhuriyet fikrini ortaya atmıştır” dedi.

BASINIMIZ OLDUKÇA GÜÇLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Kocaeli’de bu toplantının yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Kocaeli’de böyle bir basın toplantısının yapılması bizim için çok önemli. Kocaeli’de güçlü bir basınımız var. Eksiklerimiz ufak tefek yanlışlarımız olsa da fotoğrafın bütünü Kocaeli’deki özveriyi ifade ediyor. Bizler de gazetecilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Özgür basın hür basın Cumhuriyetimizin olmazsa olmazı. Bunun ahlak ilkeleri içinde yapılmasını gönülden diliyorum. Eleştiri, siyasileri eleştiri basında olmazsa olmazdır. Ben gazetelere bakarken yönetimimle eleştirileri basından da öğreniyorum”ifadelerine yer verdi.

GEÇMİŞİN TEMSİLCİLERİYİZ

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’da günün önemini dile getirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulacak olan Cumhuriyetimizin, onunla ilgili temel düşüncelerinin paylaşıldığı ve İzmit’te gerçekleştirilmesinden onur duyduğumuz bir gün. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hizmet eden birliğimizin pekişmesine katkı veren ve hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Biz bir büyük millet ve devlet olarak bugün yaşadığımız topraklar üzerinde hakkı ve haklıyı koruyan bütün zenginlikleri barındıran, bu geleneği taşıyan ve temsil eden bir geçmişin temsilcileriyiz.



Ömür KAVRAN-Evren KIZILTAŞ