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Gebeze'de HES kodu uyarısı yapan şoföre saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde HES kodu olmadan yolculuk etmek isteyen kişi ve arkadaşı, duruma izin vermeyen midibüs sürücüsüne saldırdı.

Gebeze'de HES kodu uyarısı yapan şoföre saldırı

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:08

Osman Yılmaz Mahallesi'nde kimliğini öğrenilemeyen 2 kişi, Çayırova - Emek hattında sefer yapan 41 J 4132 plakalı midibüse bindi.

Kişilerden biri arkadaşının ulaşım kartını okutmak isteyince sürücü Serkan Karan, HES kodu zorunluluğu nedeniyle buna müsaade etmedi.

Bunun üzerine Karan ile ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş sürücüye saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından şüpheliler araçtan indi.

Karakola giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayetçi olan sürücü Karan, daha sonra olayın büyümemesi için şikayetinden vazgeçti.

Öte yandan, olay anı midibüsün içindeki kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sözlü sataşmanın arbedeye dönüştüğü, daha sonra saldırganların diğer yolcuların müdahalesinin ardından araçtan indikleri görülüyor.



AA
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