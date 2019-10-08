Gebze Center’da ‘Etkinlik Günleri’ başlayacak

Alışveriş keyfine keyif katan Gebze Center AVM, Ekim ayı boyunca da birbirinden renkli etkinliklerle gündeme gelecek. Türkiye’nin dört bir yanındaki geleneksel lezzetleri ve ürünleri buluşturan ve 4 Ekim’de kapılarını açan Yöresel Pazar, 13 Ekim 2019 Pazar gününe kadar AVM içerisinde açık kalacak.

KRAL ŞAKİR’İN YARATICISI CENTER’DA

Kral Şakir’in yaratıcısı, animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu 19 Ekim Cumartesi günü Gebze Center AVM’nin konuğu olacak. Yaşaroğlu, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren Stop Motion Atölyesi ile 07-12 Yaş çocukların katılacağı 15.00 -17.00 arası iki ayrı seansta çocuklarla buluşacak. Yaşaroğlu, atölyenin ardından ise söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

CUMHURİYET KONSERİ İLGİ ÇEKECEK

Ziyaretçilerinin sadece alışveriş keyfini değil yaşamını da renklendiren Gebze Center AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çok özel bir konser ile kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Akustik Konseri ziyaretçilere hem bayramın coşkusunu yaşatacak hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha saygıyla anılacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki geleneksel lezzetleri ve ürünleri bölge halkı ile buluşturacak Yöresel Pazar, Teraryum, Kasnak Süsleme ve Sonbahar Temalı Kokulu Mum Hazırlama atölyesi de ziyaretçilerle buluşacak. Minik ziyaretçileri de unutmayan Gebze Center AVM, matematiği çocuklara sevdiren çizgi film Pırıl ve çizgi karakter Doru ile çocukları yine bu ay içinde buluşturacak.

Gebze Center AVM’nin şemsiye hediyeli Sonbahar Kampanyası ise 26-27 Ekim tarihleri arasında Ekim ayının bir diğer sürprizi olarak ziyaretçilerini bekliyor.



