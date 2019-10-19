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Gebze Çözüm Kolejinin Gündeminde “Organik Tarım”

Gebze Çözüm Koleji bir hafta boyunca sürecek olan “Organik Tarım Haftası Etkinlikleri” düzenleyecek

Gebze Çözüm Kolejinin Gündeminde 'Organik Tarım”

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:06

Organik tarım standı-sergi açılışı ile başlayacak etkinliklerde karikatür yarışması, münazara, panel, gezi, fidan dikimi, belgesel ve sinema gösterimi gibi farklı alanlarda öğrenci, öğretmen ve veli katılımı ile birçok etkinlik düzenlenecek. Karikatür yarışmasının dereceye giren öğrencileri karikatürist ve yazar Demirhan Kadıoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek bir programla belirlenecek. Demirhan Kadıoğlu aynı zamanda kitaplarını imzalayacak. Etkinliklerde yer alan panel ve münazaralarda ise GDO’nun yararları ve zararları ile Türkiye’deki endemik bitkiler ele alınacak.
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