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Gebze Kaymakamlığı “Açık Kapı“ birimi tanıtıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Açık Kapı" birimini tanıttı.

Gebze Kaymakamlığı 'Açık Kapı' birimi tanıtıldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:48

Kurum müdürleri ve "Açık Kapı" birimi personelinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Güler, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulan birimle ilgili bilgi verdi.

Projenin asıl amacının, Gebze halkının tüm başvurularını elektronik ortamda ilgili kurumlara yönlendirerek vatandaşa hızlı bir şekilde hizmet vermek olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Açık Kapı'da önemli olan vatandaşla üst kurum arasındaki iletişimi kurarak onların sorunlarına, sıkıntılarına ve dertlerine çözüm bulmaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunlara ve yaptıkları müracaatlara cevap bulunamıyorsa müracaatları takip ederek vatandaşların talep ve müracaatlarını etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Vatandaşa 7 gün içerisinde cevap vermek zorundayız. Bazı başvuruların 7 gün içerisinde cevaplandırılması mümkün olmayabilir ancak Açık Kapı personellerimiz vatandaşımızın işleminin başlatıldığını ve işlem sonuçlandığı zaman kendilerine bilgi verileceğini mesaj yoluyla ileteceklerdir." 



AA
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