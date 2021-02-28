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Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Yüz Yüze Eğitime Hazır

Büyükşehir Belediyesi Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, yapılan düzenlemeler ile yakın dönemde başlaması ön görülen yüz yüze eğitime hazır bir şekilde öğrencilerini bekliyor.

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Yüz Yüze Eğitime Hazır

28 Şubat 2021 Pazar 16:34

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için inşa edilen Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, 2018 yılı Kasım ayında faaliyetlerine başlamıştı. İçerisinde barındırdığı Bilgievi, Akademi Lise, spor ve sosyal alanları ile adeta bir eğitim üssü olan Gençlik Merkezi, yakın zamanda başlaması öngörülen yüz yüze eğitimlere hazır bir şekilde öğrencilerini bekliyor. Gençlik merkezi salgın dönemi kurallarına uygun bir şekilde hazır hale getirildi.

 

EĞİTİM KOMPLEKSİ

Toplamda 11 bin 200 metrekare kapalı alanı bulanan Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, 6 kat şeklinde hizmet veriyor. Merkezin içerisinde satranç sınıfı, müzik atölyesi, bilişim atölyesi, PDR ve rehberlik odaları, Fen Laboratuvarı, spor salonları (Judo, Tekvando, Jimnastik, Fitness ve Güreş olmak üzere beş adet kapalı spor salonu) Playstation odası, kütüphanesi, mescidi gibi pek çok sosyal etkinlik alanı, atölyeler ve diğer eğitim sınıflarının bulunduğu Bilgievi ve Akademi Lise bulunuyor. Ayrıca merkezde 384 kişilik konferans salonu ve 700 metrekarelik çok amaçlı salon bulunurken otopark, basketbol ve voleybol sahaları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

 

SALGIN DÖNEMİ KURALLARINA UYGUN EĞİTİM VERİLECEK

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de başlaması öngörülen yüz yüze eğitim için Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde de salgın dönemi kurallarına uygun bir şekilde hazırlıklar yapıldı. Bu hazırlıklar kapsamında sınıf, atölye ve sosyal alanlarındaki oturma yerleri mesafe kuralına göre düzenlendi. Bu alanlara salgın dönemi kurallarına hatırlatan uyarıcı etiketler yapıştırıldı.

 

ONLİNE EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Salgın nedeni ile uzaktan eğitim döneminde Kılavuz Gençlik Merkezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin diğer pek çok kurs ve eğitim merkezinde olduğu gibi öğrencilere uzman eğitmenler tarafından online eğitimler verilmeye devam ediyor. Online eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için online rehberlik seminerleri veriliyor.

 
























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