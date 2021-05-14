Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması

Vakıflar haftası dolayısı İle Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesinde Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay Gebze gazetesi canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. İslam tarihinde vakfın önemi halkında açıklamalar yapan Müftü Kılıçbay gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırdı.

GTO Başkanı Nail Çiler'den Açıklama

Gebze gazetesi canlınyayın programına İzmir de olduğu İçin buradan katılan Gebze ticaret odası başkanı Bail Çiler Gebze ticaret odası vakfının hizmetlerini açıkladı

Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile yaptığımız söyleşi nin lingi

https://fb.watch/5u86eNKyTV/





Vakıflar Hutbesi

10 ile 16 Mayıs tarihilerinde kutlanan vakıflar haftası dolayısı ile tüm camilerde vakıfların önemi ile ilgili cuma hutbesi okundu.

Diyanet işleri başkanlığı tarafından hazırlanıp okunan hutbenin linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/Detay/11535/cuma-hutbesi-kesintisiz-hayir-cesmesi-vakiflar

Vakıflar Hutbesi canlı yayınlandı