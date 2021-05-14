Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması

GTO Başkanı Nail Çiler'den Açıklama
Gebze gazetesi canlınyayın programına İzmir de olduğu İçin buradan katılan Gebze ticaret odası başkanı Bail Çiler Gebze ticaret odası vakfının hizmetlerini açıkladı
Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile yaptığımız söyleşi nin lingi
https://fb.watch/5u86eNKyTV/
Vakıflar Hutbesi
10 ile 16 Mayıs tarihilerinde kutlanan vakıflar haftası dolayısı ile tüm camilerde vakıfların önemi ile ilgili cuma hutbesi okundu.
Diyanet işleri başkanlığı tarafından hazırlanıp okunan hutbenin linkini sizlerle paylaşıyoruz.
https://www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/Detay/11535/cuma-hutbesi-kesintisiz-hayir-cesmesi-vakiflar
Vakıflar Hutbesi canlı yayınlandı
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3274109212819285&id=100006607152649&scmts=scwspsdd