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Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması

Vakıflar haftası dolayısı İle Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesinde Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay Gebze gazetesi canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. İslam tarihinde vakfın önemi halkında açıklamalar yapan Müftü Kılıçbay gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırdı.

Gebze Müftüsünden Vakıflar Haftası Açıklaması

14 Mayıs 2021 Cuma 15:36

   GTO Başkanı Nail Çiler'den Açıklama 
Gebze gazetesi canlınyayın programına İzmir de olduğu İçin buradan  katılan Gebze ticaret odası başkanı Bail Çiler  Gebze ticaret odası vakfının hizmetlerini açıkladı 
Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile yaptığımız söyleşi nin lingi
https://fb.watch/5u86eNKyTV/

     Vakıflar  Hutbesi 
10 ile 16 Mayıs tarihilerinde kutlanan vakıflar haftası dolayısı ile tüm camilerde vakıfların önemi ile ilgili cuma hutbesi okundu. 
Diyanet işleri başkanlığı tarafından hazırlanıp okunan hutbenin linkini sizlerle paylaşıyoruz. 
      https://www.diyanet.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/Detay/11535/cuma-hutbesi-kesintisiz-hayir-cesmesi-vakiflar
     Vakıflar Hutbesi canlı yayınlandı 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3274109212819285&id=100006607152649&scmts=scwspsdd






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