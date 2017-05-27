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Gebze Ordulular Derneği Kongreye Gidiyor

04.06.2017’de Kocaeli Gebze ordulular derneği Kongreye Hazırlanıyor..

Gebze Ordulular Derneği Kongreye Gidiyor

27 Mayıs 2017 Cumartesi 08:30

Gebze Ordulular Derneği  Bu  Ay Olağan üstü yapacağı kongre hazırlıklarına devam ederken yönetim kuruluda şekillenmeye başladı..

Başkan adaylarından  Gebze Belediyesi Meclis Üyesi  İş adamı Ayhan Özek Öne çıkıyor..

Özek Yaptığı Açıklamada hedefinin Gebze’de Ordulu Hemşehrilerini  Sosyal kültürel anlamda daha sık bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Ayhan Özek Başkan seçilmesi durumunda gençlere ve bayanlara bundan sonraki oluşumlar için kapı açacağını ..dernekciliğin onlar olmadan olmayacağını ilerleyen zamanlarda da ordulular derneğinin Gebze’de hedeflediği konuma geleceğinini sözlerine ekledi.
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