Gebze Ordulular Derneği Kongreye Gidiyor
04.06.2017’de Kocaeli Gebze ordulular derneği Kongreye Hazırlanıyor..
Başkan adaylarından Gebze Belediyesi Meclis Üyesi İş adamı Ayhan Özek Öne çıkıyor..
Özek Yaptığı Açıklamada hedefinin Gebze’de Ordulu Hemşehrilerini Sosyal kültürel anlamda daha sık bir araya getirmek olduğunu belirtti.
Ayhan Özek Başkan seçilmesi durumunda gençlere ve bayanlara bundan sonraki oluşumlar için kapı açacağını ..dernekciliğin onlar olmadan olmayacağını ilerleyen zamanlarda da ordulular derneğinin Gebze’de hedeflediği konuma geleceğinini sözlerine ekledi.