banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze protokolünden kovid-19 denetimi

Gebze’de ilçe protokolünden maske ve sosyal mesafe denetimi.

Gebze protokolünden kovid-19 denetimi

17 Eylül 2020 Perşembe 13:56

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle ülke genelinde il ve ilçelerde koruyucu maske denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki denetimde Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ‘ün yanı sıra ilçe emniyet müdürü Adil Uğur Bilgili, ilçe sağlık müdürü İlhan Kadıoğlu, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler katıldı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, vatandaşlara ve esnaflara maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindiler. Koruyucu maske takan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü bir kez daha teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, öneri ve şikayetleri de dinledi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıradaki feci kazada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Kandıradaki feci kazada otomobille çarpışan motosikletin...
Büyükşehir camii ihtiyacını karşılıyor Büyükşehir camii ihtiyacını karşılıyor
Novares işçileri grev kararı aldı Novares işçileri grev kararı aldı
Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden...
Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kandıradaki feci kazada otomobille çarpışan...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberi Oku