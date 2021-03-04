Gebze TEM Kuzey Yan Yollarda, Yol Çalışması Yapılacak

Gebze TEM Kuzey yan yollarda GOSB Kavşağı ve Tembelova Köprüsü arasındaki kısımda yapılacak olan yol çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olacak.

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gebze TEM’in kuzey yan yolundaki Tembelova Köprüsü ile GOSB kavşağı arasındaki kısımda 6 Mart Cumartesi günü itibari ile yol çalışması yapılacak. Çalışma nedeni ile trafik belirlenen geçici güzergahtan sağlanacak.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Yan yol çalışması nedeni ile tüm araçlar GEPOSB’dan çıkışlar F. Sultan Mehmet Cd. – GOSB KAVŞAĞI şeklinde ve OSB CD., Şekerpınar Gebze Yolu, Rahmi Dibek Cd., Terminal Cd., İbrahim Ağa Cd., 1968. Sk., Tembelova Kavşağı güzergahını kullanabileceklerdir.





