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Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi!

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarını denetledi.

Gebze Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi!

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:39

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendisleri tarafından ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınların denetimini gerçekleştirdi. Genel temizlik, fiyat tarifesi, gramaj kontrollerinin yanı sıra Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında son 1 yıldır hayatımıza giren maske ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili denetimler yapıldı, tedbir kuralları ile ilgili bilgi verildi. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlemler yapıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla fırınlarda gerçekleştirilen denetimin zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından periyodik aralıklarla devam edeceği, ayrıca Gebze halkına salgın kurallarına uyulması hususunda daha hassas davranmaları için çağrıda bulunuldu. Vatandaşların şikayet, görüş ve önerileri için 0262 642 78 08 ve Alo Zabıta 153 nolu telefon hattından ulaşılabileceği bildirildi.








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