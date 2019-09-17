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Gebze Zabıtası Denetimde

İlçemiz genelinde huzuru sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda anons cihazları, hoparlör tarzı aletlerle satış yaparak çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılara belediye ekipleri göz açtırmıyor.

Gebze Zabıtası Denetimde

17 Eylül 2019 Salı 14:42

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 5326 sayılı kabahatler kanunun hükümleri gereği cezai işlemler yapılıyor. İlçe genelinde halkın huzurunu sağlamak için Alo Zabıta 153 hattına gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri 7 gün 24 saat çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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