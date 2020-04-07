Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklmaya göre:

İl Emniyet Müdürlüğümüzce Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

İlimiz Gebze ilçesinde bulunan bir imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın tıbbi malzeme üretildiği ve stoklandığı tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde, 15.000 adet Cerrahi Maske ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.





