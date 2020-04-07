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Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı

Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı

Gebze'de 15.000 kaçak maske yakalandı

07 Nisan 2020 Salı 12:56

 İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklmaya göre:

İl Emniyet Müdürlüğümüzce Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

İlimiz Gebze ilçesinde bulunan bir imalathanede yetkili mercilerden izin almaksızın tıbbi malzeme üretildiği ve stoklandığı tespit edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde, 15.000 adet Cerrahi Maske ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.


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