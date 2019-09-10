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Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında 26 ton elektronik atık, 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Gebze'de 50 ton atık geri dönüşüme

10 Eylül 2019 Salı 09:54

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında 26 ton elektronik atık, 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı. Gebzeli duyarlı vatandaşlar, elektronik ve pil atıklarını, birçok noktada oluşturulan elektronik atık kutusuna atarak geri dönüşüme katkıda bulundu. Duyarlı vatandaşlar sayesinde tonlarca atık, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmış oldu. Daha sağlıklı bir gelecek için geri dönüşümün önemine değinen yetkililer, “Geri dönüşüme kazandırılan her bir atık, daha sağlıklı bir gelecek demek. Biz tüm vatandaşları bu konuda daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen atıklarınızı belirli noktalara bırakılan atık kutularına bırakın. Unutmayın ki elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış piller çöp değildir” ifadelerine yer verdi.

 

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