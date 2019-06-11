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Gebze'de arşiv deposunda yangın

Gebze'de, Şirketlere önemli bilgi ve evraklarının saklanması konusunda hizmet veren bir arşiv firmasının deposunda yangın çıktı.

Gebze'de arşiv deposunda yangın

11 Haziran 2019 Salı 15:32

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrakları, güzel sanat eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi. 




AA
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