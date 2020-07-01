Gebze’de caddeler pırıl pırıl

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler otobüs durakları ve caddelerde dezenfektan ve yıkama çalışmaları yürütüyor. Daha hijyenik ve yaşanılabilir bir kent için mesai kavramı olmaksızın çalışan ekipler, özellikle insanların yoğun bulundukları bölgeleri programına alarak yıkama çalışmalarına başladı. Pandemi salgını sürecinde güzel bir sınav veren ekipler çalışmalarını aynı disiplinde sürdürüyor. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini veren ekipler rutin temizlik çalışmalarını da aksatmıyor.