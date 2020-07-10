Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla Açıldı

Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’nın açılışı dualarla yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün sosyal belediyecilik hizmetlerinden Elden Ele Gönül Çarşı’sının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda hizmete giren Elden Ele Gönü Çarşı’sının açılış törenine ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli hazirun değerli konuklar ‘Elden Ele Gönül Çarşı’mızın’ açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ESASIYLA

Tevazu, samimiyet ve gayretle ‘bismillah’ dediğimiz belediyecilik çalışmalarımızın temelinde; sosyal belediyecilik yani Gönül Belediyeciliği anlayışı bulunuyor. Milletimizi var eden, ayakta tutan ortak değerlerin belki de en önemlisi olan yardımlaşma kültürümüzü daha da geliştirmek adına Elden Ele Gönül Çarşımızı hizmete alıyoruz. Kadim kardeşlik geleneğine uygun olarak, paylaşarak büyüyecek, ihtiyaç sahibinin dar gününde yanında olacağız.

BİRLİKTE İYİLİKTE PAYDAŞ OLALIM

Sıfır giyim eşyaları ağırlıklı olmak üzere siz değerli Gebzeli kardeşlerimizin bağışladığı kullanılabilir giyim eşyalarını da Mevlana Pazaryerindeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştıracağız inşallah. Açılışını siz değerli konuklarımızla birlikte yaptığımız Elden Ele Gönül Çarşımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyor; değerli Gebzeli hemşerilerimi de ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı duanın ardından Elden Ele Gönül Çarşı’sının kurdelesini Başkan Büyükgöz ve protokol birlikte kesti.





