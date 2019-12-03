GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gebze'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gebze'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

03 Aralık 2019 Salı 10:41

Alınan bilgiye göre, Yakup Yürek idaresindeki 34 CDD 859 plakalı otomobil ile Temel Erol yönetimindeki 34 KP 3419 hafif ticari araç, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüyle diğer araçta bulunan Gizem Gül Özdemir (21), Defne Miray Bayhan (7) ve Elif Tuğçe Bayhan (28) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan Eskihisar Feribot İskelesi yolundaki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Engelliler Günü Etkinliği Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda Yapıldı Engelliler Günü Etkinliği Gebze Özel Eğitim Uygulama...
Ulaşımpark özel konukları misafir etti Ulaşımpark özel konukları misafir etti
Başkan Büyükgöz özel çocukların heyecanlarına ortak oldu Başkan Büyükgöz özel çocukların heyecanlarına...
Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine...
Gebze'de Son Meclis Ulus’ta yapıldı Gebze'de Son Meclis Ulus’ta yapıldı
Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı Mustafa Ağırman Peygamberimizin annelerini anlattı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Engelliler Günü Etkinliği Gebze Özel Eğitim...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapıldı.

Haberi Oku