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Gebze’de Halk Buluşmaları Hız Kesmiyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini her hafta Çarşamba günü düzenlenen Halk Buluşması’nda ağırlıyor.

Gebze'de Halk Buluşmaları Hız Kesmiyor

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:48

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini her hafta Çarşamba günleri düzenlenen Halk Buluşması’nda ağırlıyor. Halk Buluşmalarında vatandaş Başkan Büyükgöz’e sorunlarını bizzat kendisi iletiyor. Sorunları tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, “Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Hemşerilerimizle iç içe olmaya özen göstereceğiz, onların sorunlarını dinleyip, dertleriyle dertleneceğiz. Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Halk buluşmalarımızda Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Bununla kalmıyor buraya gelemeyen vatandaşlarımız için de Mahalle Meclisleri yapıyor kendi mahallerinde mahalle sakinlerini dinliyoruz. Verdiğimiz sözün arkasındayız her zaman ulaşılabilir başkan olacağım” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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