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Gebze'de iş yerinden el aletleri hırsızlığı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş yerinden aynak ve kesme taşı motorlarının çalındı

Gebze'de iş yerinden el aletleri hırsızlığı

01 Mart 2021 Pazartesi 14:25

- Kaynak ve kesme taşı motorlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki iş yerine gelen Niyazi Uludağ, kapının açık olduğunu, kaynak ve kesme taşı motorlarının çalındığını fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Bölgede bulunan başka bir iş yerinden de el aletlerinin çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin panelvanla iş yerine gelmeleri, bazı ürünleri alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.



AA
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