Gebze’de Mahalle Meclisleri Hız Kesmiyor

HİZMETLER HAKINDA BİLGİ VERDİ
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantı öncesi mahalle sakinlerine göreve geldikleri günden itibaren mahallelere yapılan hizmetler ve yılsonuna kadar planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, “Bizim milletimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz her zaman söylediğim gibi sosyal belediyecilik olacak. Teknik hizmetlerimiz de aksamadan devam edecek” dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerini dinledi sorularını cevaplandırdı.