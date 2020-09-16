Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği

Başkan Büyükgöz’den Gebzeli muhtarlara maske ve dezenfektan desteği. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede ilçede dezenfekte ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gebze Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına koruyucu maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyor. Muhtarları mahallelerdeki muhtarlık binalarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; özel olarak hazırlanan koruyucu maske ve dezenfektandan oluşan setleri takdim etti. Muhtarlarla mahallelerdeki talep ve isteklere ilişkin istişarede de bulunan Başkan Büyükgöz, devam eden belediye çalışmalara ilişkin de paylaşımda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin virüsle mücadelede en önemli önleyici tedbir olduğunu hatırlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle muhtarlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Hijyen setlerinin gün içerisinde 40 mahalle muhtarına ulaştırılacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Muhtarlarımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Virüs musibetine karşı önlemlerimizi alalım, tedbiri elden bırakmayalım” dedi.



