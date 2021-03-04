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Gebze'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gebze'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

04 Mart 2021 Perşembe 11:37

Alınan bilgiye göre, 24 Şubat Çarşamba günü meydana gelen otomobil hırsızlığının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen A.K. polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri sırasında benzer suçlardan 35 kaydının olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 



AA
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