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Gebze’de Sinema Pazarı’nda Film Keyfi Sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen açık havada sinema keyfi devam ediyor.

Gebze'de Sinema Pazarı'nda Film Keyfi Sürüyor

14 Ağustos 2018 Salı 10:27

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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda düzenlenen ‘Sinema Pazarı’nda Gebzeliler açık havada film izleme keyfini sürdürüyor. Adem Yavuz Mahallesi’nde inşa edilen modern kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen ‘Sinema Pazarı’nda açık havada film gösterimi Tatlı Bela isimli filmle başladı. Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri’ne aileleri ve komşularıyla birlikte gelen mahalle sakinleri açık havada Tatlı Bela isimli filmi izledi. Sinema Pazarı’na aileleriyle birlikte gelen çocuklara ve tüm konuklara film öncesi patlamış mısır ikramında bulunuldu. Gebze Belediyesi Sinema Pazarı açık hava sinema akşamları bu akşam (13 Ağustos Pazartesi) saat 20.30’da gösterilecek Sirkte Curcuna isimli aksiyon filmi ile devam edecek. 
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Anahtar Kelimeler
Gebze BelediyesiAdnan KöşkerAçık Hava SinemasıSinemaGebze
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