Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayvanseverlerle iş birliği yapan ekipler, onlara kuru mama yardımında bulunuyor.

Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayvanseverlerin de desteği alınıyor.



İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

AA