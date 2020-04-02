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Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı

Gebze'de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanıyor

Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı

02 Nisan 2020 Perşembe 14:47

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs salgını sebebiyle besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Hayvanseverlerle iş birliği yapan ekipler, onlara kuru mama yardımında bulunuyor.

Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmaması için hayvanseverlerin de desteği alınıyor.

İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. 



AA
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