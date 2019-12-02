Gebze'de Son Meclis Ulus’ta yapıldı

SENEYE HERKES DOĞALGAZ KULLANACAK
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz oturum öncesi Ulus Mahallesine göreve geldikleri günden bu güne yapılan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Başkan Büyükgöz, “Doğalgaz sorunu artık çözüme kavuştu diyebiliriz. Doğalgaz verilmeye başlandı. Ana hatta yakın olan yerlere doğalgaz veriliyor. Ana hat dışında kalanlara da seneye yapılacak yeni bir hatla doğalgaz verilecek. Seneye inşallah herkes doğalgaz kullanacak” dedi.