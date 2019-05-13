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Gebze'de trafik kazası:1 ölü,15 yaralı

Gebze'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:00

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 Gebze Tatlıkuyu Köprüsü'nde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde, Erdal A. idaresindeki 41 P 4223 plakalı midibüs ile Fatih E'nin kullandığı 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan Murat Karabakan (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüsün, bir fabrikada çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.



AA
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