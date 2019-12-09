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Gebze’deki 7 Katlı Otoparkın Katlarına Asfalt Serimi Başladı

Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, işlerin büyük bir bölümünü tamamladı.

Gebze'deki 7 Katlı Otoparkın Katlarına Asfalt Serimi Başladı

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için hummalı şekilde çalışmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı devam eden otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katlarında çalışmaların devam ettiği otoparkın iç kısım yollarına asfalt serimi gerçekleşti. Kaba inşaatı biten otoparkın kat içi çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, dış cephe boyasının da büyük bir bölümünü tamamladı.

 

497 ARAÇ PARK EDEBİLECEK

Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılıyor. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

 

KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

 






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